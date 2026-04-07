Латвия совсем обнаглела: русских унижают, но скоро пожалеют об этом

Латышский публицист Бен Латковскис назвал русский «языком чернорабочих». После этого в правоохранительные органы на него поступила коллективная жалоба от нескольких десятков человек. Однако Служба госбезопасности Латвии посчитала, что эти высказывания — не признак русофобии. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: такая риторика в целом совпадает с политическим курсом Риги. Как в Латвии притесняют русскоязычных жителей и почему об этом молчит «просвещенная» Европа — в материале NEWS.ru.

Что сказал Латковскис о русском языке

Латковскис в феврале опубликовал пост в своем аккаунте в Х, где заявил, что на русском якобы говорят «низшие слои населения» Латвии, а образованному человеку в нем «нет нужды ни при каких условиях». «Каждый латыш, который все равно где говорит по-русски, демонстрирует свой низкий социальный статус», — добавил журналист.

После этого бывший депутат Рижской думы Наталья Абола подала в Госполицию Латвии заявление против Латковскиса, обвинив его в разжигании межнациональной розни. По словам политика, коллективную жалобу подписал 31 человек, некоторые — вместе с семьями.

«Слишком часто мы слышим одно и то же: ничего не изменится, это бесполезно, зачем что-то делать. Но именно так ничего и не меняется — когда люди сидят на диване и ограничиваются только раздраженными комментариями в соцсети. <…> А эти 31 человек показали другой пример. Простой, но очень важный: если тебя что-то возмущает — действуй, пиши заявление, подписывай, поддерживай, объединяйся с другими», — подчеркнула Абола.

Научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов в беседе с NEWS.ru отметил: хотя заявление скандального журналиста со стороны может выглядеть как позиция маргинала, оно полностью вписывается в общий политический курс Латвии. По мнению эксперта, это выверенная дискурсивная операция, которая вписана в многолетнюю историю «лингвистической зачистки», планомерно и методично проводимой в прибалтийской стране.

«Язык Пушкина, Достоевского, Чехова, официальный язык ООН и один из шести рабочих языков ведущих международных организаций низведен до маркера „чернорабочего“. Это не оговорка, это технология. Если удается внедрить в общественное сознание формулу „русский язык — низкий социальный статус“, за этим неизбежно следует готовность населения принимать любые репрессивные нормы как „естественные“. Латковскис выполняет конкретную функцию: он задает „потолок допустимого“ в общественной дискуссии. Когда публицист открыто приравнивает носителей языка к низшему социальному слою и это не влечет за собой немедленные юридические последствия, населению транслируется однозначный сигнал: дискриминация русскоязычных является государственной нормой», — указал эксперт.

Как в Латвии открыли охоту на русских

За последние два десятка лет власти Латвии провели серию реформ, в результате которых русский язык был фактически выдавлен из образовательной сферы: его запрещено использовать при обучении в детских садах, школах и вузах, причем не только государственных. Сегодня он официально считается иностранным в республике, несмотря на то, что на нем говорит свыше 35% населения.

6 апреля глава Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш признал: присутствие русского в медийном пространстве страны «огромно». По его словам, русскоговорящая часть населения, вероятнее всего, никогда не перейдет на латышский язык и не будет потреблять произведенный на нем контент. По мнению Аболиньша, таких людей следует оставить без интересной для них информации на русском.

Протест русскоязычных жителей Латвии против полного перевода школьного образования на латышский язык в Риге, 2018 год Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Панкратов обратил внимание, что подобный курс проводится при полном попустительстве со стороны брюссельских институтов. Он напомнил, как в 2024 году консультативный совет Рамочной конвенции Совета Европы по защите нацменьшинств признал, что в Латвии зафиксировано беспрецедентное снижение уровня выполнения требований этого документа.

«В июне 2025-го Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью призвала Латвию пересмотреть практику сокращения русскоязычного образования, упростить натурализацию „неграждан“ и обеспечить соблюдение прав людей, говорящих на русском. Докладчики ООН направляли обращения правительству Латвии, в которых выражали озабоченность в связи с нынешней ситуацией. Ответ Риги неизменен: все подобные заключения объявляются „дезинформацией“, а любые ссылки на ущемление прав меньшинств квалифицируются как „российская пропагандистская конструкция“. Правительство буквально заявляет, что Консультативный комитет „не понимает или не хочет понимать историческую ситуацию Латвии“, и ссылается на последствия „советской оккупации“», — объяснил эксперт.

Что на самом деле думают о русских в Европе

Несмотря на откровенно агрессивную риторику деятелей вроде Латковскиса, власти Латвии действительно не видят в их словах ничего предосудительного. После жалоб десятков местных жителей Служба госбезопасности страны проверила его высказывания, но не увидела никаких признаков преступления.

Германский политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru выразил уверенность: не отреагируют на эти выпады и власти Евросоюза.

«В Брюсселе, как и в Берлине, с начала конфликта на Украине полностью приняли на вооружение лексику, риторику, дух, менталитет властных элит стран Балтии, руководства Польши, Румынии и Чехии: для них Россия и русское — это вражеское, с которым надо бороться. Лично я никогда не думал, что до этого дойдет. Могу сказать из личного опыта европейца: такие настроения — не суть, если брать позицию простых граждан и населения восточноевропейских стран. Есть разница между гласом народа и возгласами элит», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru усомнился в том, что России вообще следует реагировать на слова деятелей вроде Латковскиса, а тем более пытаться ущемлять тех, кто говорит, к примеру, на латышском.

«В России другое отношение к языкам. Мы же не опустимся до того, чтобы унижать какой-то мелкий язык. Пусть даже им почти никто не пользуется, пусть он почти исчезает — он все равно достоин защиты. И даже если на нем говорит полтора человека, которые уже собираются уехать в Польшу работать сантехниками, мы все равно должны относиться к нему с уважением. Язык точно не виноват в том, что на нем говорит этот [не очень умный человек]», — сказал Милонов.

Панкратов в свою очередь заметил: от дипломатических обид России следует перейти к холодному правовому и репутационному давлению.

«Каждый эпизод — от оскорблений до запретов на образование и увольнений за язык — должен войти в ежегодный доклад о нарушениях прав русскоязычных с конкретными фактами, фамилиями, цитатами и ссылками на нормы права, направляемый в ООН. Сегодня табличку „язык чернорабочих“ вешают на русских, завтра такую же можно повесить на авторов этой политики. Русофобия должна обходиться дорого», — резюмировал политолог.

