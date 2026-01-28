В Латвии приговорили ученого за участие в российской конференции

В Латвии вынесен жесткий приговор в отношении известного правозащитника Александра Гапоненко. Рижский районный суд приговорил 71-летнего ученого к 10 годам лишения свободы из-за его высказываний о положении русского языка и русскоязычного населения в республике, сообщает латвийское агентство LETA.

Во вторник Рижский районный суд приговорил <…> Александра Гапоненко к 10 годам лишения свободы и 3 годам пробационного надзора за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а также за разжигание национальной ненависти и вражды, — говорится в материале.

По версии следствия, обвиняемый в составе группы лиц якобы сознательно распространял недостоверную информацию, используя автоматизированные системы обработки данных. Прокуратура утверждала, что Гапоненко публично заявлял о преследовании русских в Латвии, называл запрет на русский язык и ликвидацию русскоязычных школ этноцидом, а также изображал латышей враждебными по отношению к русскоязычному населению.

Правозащитник был арестован спецназом латвийской Службы государственной безопасности в феврале прошлого года. Формальным поводом для уголовного преследования стало онлайн-выступление Гапоненко на научной конференции по проблемам этноцида и расизма, организованной Институтом стран СНГ.

