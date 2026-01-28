Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
В Латвии приговорили ученого за участие в российской конференции

LETA: суд в Риге приговорил правозащитника Гапоненко к 10 годам тюрьмы

Латвия, Рига Латвия, Рига Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Латвии вынесен жесткий приговор в отношении известного правозащитника Александра Гапоненко. Рижский районный суд приговорил 71-летнего ученого к 10 годам лишения свободы из-за его высказываний о положении русского языка и русскоязычного населения в республике, сообщает латвийское агентство LETA.

Во вторник Рижский районный суд приговорил <…> Александра Гапоненко к 10 годам лишения свободы и 3 годам пробационного надзора за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а также за разжигание национальной ненависти и вражды, — говорится в материале.

По версии следствия, обвиняемый в составе группы лиц якобы сознательно распространял недостоверную информацию, используя автоматизированные системы обработки данных. Прокуратура утверждала, что Гапоненко публично заявлял о преследовании русских в Латвии, называл запрет на русский язык и ликвидацию русскоязычных школ этноцидом, а также изображал латышей враждебными по отношению к русскоязычному населению.

Правозащитник был арестован спецназом латвийской Службы государственной безопасности в феврале прошлого года. Формальным поводом для уголовного преследования стало онлайн-выступление Гапоненко на научной конференции по проблемам этноцида и расизма, организованной Институтом стран СНГ.

Ранее сообщалось, что в Вероне состоялась акция протеста, ее участники выступили против отмены русской культуры. Поводом для митинга стало решение дирекции фонда «Арена ди Верона» отстранить от заглавной партии всемирно известного российского баса Ильдара Абдразакова.

Латвия
приговоры
русский язык
конференции
