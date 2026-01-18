Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 09:05

«Россия — не враг»: в Италии прошел митинг против отмены русской культуры

Жители Вероны вышли на митинг против отмены русской культуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед Филармоническим театром в Вероне состоялась акция протеста, ее участники выступили против отмены русской культуры, сообщает ТАСС. Поводом для митинга стало решение дирекции фонда «Арена ди Верона» отстранить от заглавной партии всемирно известного российского баса Ильдара Абдразакова.

Участники акции вышли с флагами России и Италии, а также транспарантами «Россия — не мой враг». По словам активистов, отмена выступления артиста стала результатом вмешательства украинских дипломатов и ряда итальянских политиков, в частности вице-председателя Европарламента Пины Пичиерно. Во время митинга звучали записи арий Абдразакова и гимн России.

Речь идет об очередном неприемлемом акте цензуры в отношении российских артистов. Она касается также писателей, спортсменов и служит раздуванию русофобии и воинственной пропаганде руководства ЕС, — заявил глава ассоциации «Венето — Россия» Пальмарино Дзоккателли.

Отстранение Абдразакова дополнило ряд недавних случаев запрета русской культуры в Италии: до этого в Неаполе сорвали его выступление в «Сан-Карло», в Казерте отменили концерт дирижера Валерия Гергиева, а во Флоренции «отложили» выходы балерины Светланы Захаровой.

Ранее известная французская актриса Фанни Ардан посетила Москву со спектаклем «Жажда страсти». Артистка призналась, что для нее нет разницы, где играть пьесу — в Москве или Париже, так как она не делит зрителей на русских и иностранцев. Знаменитость также отметила, что русская культура оказала на нее большое влияние.

Италия
митинги
протесты
певцы
русская культура
