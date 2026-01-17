Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 15:04

Известный британский пианист высказался о русской культуре

Пианист Кемпф: мир невозможно представить без русской культуры и музыки

Фредерик Кемпф Фредерик Кемпф Фото: Natalya Loginova/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Мир невозможно представить без русской культуры и русской музыки, заявил британский пианист Фредерик Кемпф, отвечая на вопрос, можно ли при нынешней политической обстановке сохранить и укрепить международные творческие связи. Также он подчеркнул, что искусство и культура будут развиваться и дальше, несмотря на раздражение «однодневных политиков», передает РИА Новости.

В принципе, мы сейчас и пытаемся это делать. Конечно, сложно, но без русской культуры и русской музыки невозможно представить себе нашу планету, — отметил Кемпф.

Музыкант также прокомментировал отмену концертов своего друга, народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева, сказав, что ничего хорошего в этом нет, особенно для публики. При этом, по его мнению, в музыкальном сообществе нет единства и налаженных связей, чтобы можно было всем вместе заступиться за пианиста.

Кто-то вообще порадуется, что у коллеги проблемы, — обратил внимание он.

Ранее известная французская актриса Фанни Ардан до этого посетила Москву со спектаклем «Жажда страсти». Артистка призналась, что для нее нет разницы, где играть пьесу — в Москве или Париже, так как она не делит зрителей на русских и иностранцев. Знаменитость также отметила, что русская культура оказала на нее большое влияние.

Европа
Великобритания
музыканты
пианисты
оценки
русская культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Площадь пожара в кафе в Ставрополье достигла 150 квадратных метров
Военэксперт раскрыл истинные преимущества FPV-дронов «Бумеранг»
В Китае провалился запуск космического спутника
«Сыпется оборона»: раскрыт секрет выживания ВСУ под Красным Лиманом
Политолог оценил возможность выхода Франции из НАТО
Минобороны Украины ввело систему бонусов за убийство российских солдат
Игроки СКА второй раз за сезон провели закрытое собрание без тренера
В Московском зоопарке объяснили, зачем пускают львов гулять зимой
Забалуев подрезал Большунова и понес наказание на гонках в Казани
ВСУ за три часа пытались атаковать Россию с помощью 24 БПЛА
В небе над Гренландией появились истребители
Трем россиянкам пришлось рожать при свете фонариков
В Удмуртии пожар обернулся страшной трагедией с бабушкой и внуком
Как сэкономить при дальних поездках на автомобиле: 6 проверенных способов
Замучила бессоница? Подавайте этот напиток и заснуть будет куда легче
«Эта борьба нас объединила»: Цискаридзе о дружбе с Золотовицким
35 лет «Буре в пустыне»: как США превратились в «мирового жандарма»
Киев готовят к штурму? Что происходит в столице Украины, планы ВС РФ
Обнародована запись звонка Макрона Трампу во время встречи с Зеленским
Украинка разгромила аллею в честь бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.