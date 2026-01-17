Известный британский пианист высказался о русской культуре

Мир невозможно представить без русской культуры и русской музыки, заявил британский пианист Фредерик Кемпф, отвечая на вопрос, можно ли при нынешней политической обстановке сохранить и укрепить международные творческие связи. Также он подчеркнул, что искусство и культура будут развиваться и дальше, несмотря на раздражение «однодневных политиков», передает РИА Новости.

В принципе, мы сейчас и пытаемся это делать. Конечно, сложно, но без русской культуры и русской музыки невозможно представить себе нашу планету, — отметил Кемпф.

Музыкант также прокомментировал отмену концертов своего друга, народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева, сказав, что ничего хорошего в этом нет, особенно для публики. При этом, по его мнению, в музыкальном сообществе нет единства и налаженных связей, чтобы можно было всем вместе заступиться за пианиста.

Кто-то вообще порадуется, что у коллеги проблемы, — обратил внимание он.

Ранее известная французская актриса Фанни Ардан до этого посетила Москву со спектаклем «Жажда страсти». Артистка призналась, что для нее нет разницы, где играть пьесу — в Москве или Париже, так как она не делит зрителей на русских и иностранцев. Знаменитость также отметила, что русская культура оказала на нее большое влияние.