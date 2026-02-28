Зимняя Олимпиада — 2026
«Он безумен»: в Европе отреагировали на отказ Зеленского от выборов

Аналитик Кошкович назвал Зеленского безумным после его слов о выборах на Украине

Аналитик венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал украинского президента Владимира Зеленского безумным после его слов о том, что выборы на Украине якобы не важны для местного населения. В посте в соцсети X он подчеркнул, что ухода Зеленского ожидают и в Москве, и в Вашингтоне.

Первая в мире «демократия», где выборы не важны. <…> За это платите вы. Отвечая на его вопрос: и американцы, и русские хотят, чтобы Зеленский ушел. Он безумен, — написал Кошкович.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отмечал, что Зеленский в случае участия в выборах попытается сфальсифицировать их и победить в первом туре. По его словам, у политика нет шансов на победу в соответствии с действующей Конституцией. Он не исключил, что в фальсификации Зеленскому поможет электронное голосование: так появится возможность украсть голоса украинцев в Европе, а это около 10 млн человек.

До этого политолог Михаил Павлив заявил, что Великобритания сделала ставку на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного как на претендента на президентский пост. По его словам, Лондон понимает, что действующий глава государства проиграет на выборах любому ставленнику американского лидера Дональда Трампа.

