Медведчук провел историческую параллель между Залужным и вермахтом

Заявления экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного сильно напоминают мемуары гитлеровских генералов, которые обвиняли фюрера во вмешательстве в военные дела, заявил бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье на сайте движения «Другая Украина». Так он прокомментировал слова бывшего главнокомандующего с обвинениями в адрес украинского президента Владимира Зеленского в провале контрнаступления 2023 года.

Это очень напоминает мемуары гитлеровских генералов, которые обвиняли своего фюрера в том, что он нагло вмешивался в их стратегию, но ничего не пишут о том, что они тогда и пикнуть не смели против бывшего ефрейтора, — написал Медведчук.

При этом Медведчук подчеркнул, что для украинского народа рокировка Зеленского на Залужного в политических верхах не сулит ничего хорошего. По его мнению, это всего лишь «обмен шила на мыло», который не решает накопившихся проблем, а лишь усугубляет их.

Ранее сообщалось, что Залужный обвинил Зеленского в провале украинского контрнаступления 2023 года. По словам экс-главкома ВСУ, разработанный им совместно с партнерами по НАТО план не сработал из-за отказа Киева выделить необходимые ресурсы.