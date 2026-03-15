15 марта 2026 в 18:51

Страховщики раскрыли сумму выплат пострадавшим в ДТП с трамваями в Москве

ВСС: пострадавшие в ДТП с трамваями в Москве могут получить до 2 млн рублей

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Пострадавшие в ДТП с трамваями в Москве могут получить до 2 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков. Отмечается, что это лимит компенсации по ущербу жизни и здоровью.

Лимиты выплат составляют до 2 млн рублей по ущербу жизни и здоровью, выплата рассчитывается по таблице выплат, где каждая выплата составляет процент от 2 млн рублей. За разные травмы выплаты суммируются, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 15 марта, в Москве столкнулись два трамвая. При аварии на дублере Волоколамского шоссе пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Причиной столкновения двух трамваев в Москве стала техническая неисправность. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в России может появиться обязательное страхование от киберугроз для объектов критической инфраструктуры. Вместо тотального принуждения предлагается начать с «вмененного» страхования — гибридного формата для наиболее значимых организаций и операторов с огромными массивами персональных данных.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
