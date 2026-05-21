Страховщики назвали технику, которая чаще всего страдает от молний Страховщик «Согласие»: после удара молнии чаще всего ломаются роутеры и модемы

Электроприборы и бытовая техника чаще всего страдают при попадании молнии в жилой дом, сообщили РИА Новости в страховой компании «Согласие». Наиболее уязвимыми оказались телевизоры, роутеры и модемы.

В 93% случаев удар молнии наносит ущерб внутренней части дома. Чаще всего от этого повреждаются электроприборы и техника. В 52% случаев — телевизоры и чуть реже роутеры и модемы. Это происходит от резкого скачка напряжения или нарушения работы проводки, — объяснил страховщик.

В компании отметили, что удар молнии может спровоцировать пожар и в самом жилом доме. Один из подобных случаев произошел в 2025 году, когда молния попала в кровлю здания. После возгорания крыши огонь распространился на внутренние помещения дома.

В результате пожара были повреждены ванные комнаты, мебель и оборудование котельной. Также пострадали полы, потолки и обои. Размер страховой выплаты по этому происшествию составил около 2 млн рублей. По данным страховщика, 96% пожаров, вызванных ударами молнии, происходят в весенне-летний период с началом сезона гроз.

