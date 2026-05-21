21 мая 2026 в 10:35

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 мая: где сбои в России

Сегодня, 21 мая, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 21 мая

Множество жалоб о сбоях мобильного интернета регулярно оставляют российские пользователи на мониторинговых сайтах. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей затронули операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет более полутора сотен на момент публикации.

Обращения поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской, Ярославской, Саратовской, Новосибирской, Иркутской, Московской, Волгоградской, Тамбовской, Тверской, Калининградской, Рязанской, Воронежской, Томской, Владимирской, Кировской, Тульской, Астраханской, Омской, Оренбургской, Ивановской, Ростовской, Ленинградской, Липецкой областей, Краснодарского, Приморского, Алтайского, Хабаровского, Красноярского краев, Татарстана, Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Карелии, Якутии, Ставрополья, Челябинской области. Регионы располагаются приблизительно в порядке убывания по частоте упоминаний в жалобах.

Почему не работает мобильный интернет 21 мая

Сбои, снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Специалисты объясняют, что при совершении атак часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи выступают мобильный интернет и сотовая связь.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — пояснили в оперштабе Краснодарского края.

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз. По его словам, «нечасто, но такое происходит».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, меры применяются по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак». Он добавил, что они продлятся «настолько долго, насколько необходимы для обеспечения безопасности граждан».

Как пользоваться интернетом во время ограничений

Когда мобильный интернет не работает в регионах, россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев можно пользоваться сервисами из белого списка.

В него входят более 500 сайтов и приложений, включая социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер МАКС, «Госуслуги» и другие.

Егор Зверев
