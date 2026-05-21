Почему не работает Telegram сегодня, 21 мая: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 21 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 21 мая

Множество жалоб на Telegram от россиян регулярно появляется на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи утверждают, что через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки происходят на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На момент публикации насчитывается более сотни жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 447. Сообщения поступают из Москвы — 49%, Санкт-Петербурга и Башкирии — по 6%, Московской, Белгородской и Свердловской областей — по 4%, Новосибирской и Тамбовской областей — по 3%, Татарстана, Краснодарского края, Воронежской, Липецкой, Мурманской, Владимирской, Оренбургской, Ростовской, Ивановской, Рязанской областей, Тюмени и Марий Эл — по 2%.

Почему не работает Telegram 21 мая, замедление

Роскомнадзор частично ограничивает работу с начала февраля. Меры применяются по причине отказа администрации мессенджера удалить запрещенную информацию и локализовать персональные данные.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram должен «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выполнить положения законодательства, <...> найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — добавил Песков.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов сказал, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — считает парламентарий.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, блокировка Telegram может быть проведена «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

