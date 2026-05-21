В Госдуме ответили, начнутся ли каникулы раньше из-за жары Депутат Вассерман: школьников не нужно раньше отпускать на каникулы из-за жары

Школьников не нужно раньше отпускать на каникулы из-за жары, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он отметил, что школьники могут выдержать такую температуру.

Сейчас действительно до конца учебного года осталось очень мало, и ничего серьезного школьники, наверное, не пропустят. Но, насколько я помню свое детство, я такую жару выдерживал совершенно спокойно. Не думаю, что нынешние дети намного слабей тех, кто был шесть десятилетий назад, — заявил Вассерман.

Депутат подчеркнул, что обсуждать такие вопросы должны учителя и врачи. По его словам, жизненной необходимости в таком решении нет.

Ранее эксперт Минпросвещения Игорь Якимов рассказал, что летние каникулы для учеников невыпускных классов начнутся на пять дней раньше. Отдыхать школьники начнут с 27 мая.