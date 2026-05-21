Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 11:45

В Госдуме ответили, начнутся ли каникулы раньше из-за жары

Депутат Вассерман: школьников не нужно раньше отпускать на каникулы из-за жары

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Школьников не нужно раньше отпускать на каникулы из-за жары, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он отметил, что школьники могут выдержать такую температуру.

Сейчас действительно до конца учебного года осталось очень мало, и ничего серьезного школьники, наверное, не пропустят. Но, насколько я помню свое детство, я такую жару выдерживал совершенно спокойно. Не думаю, что нынешние дети намного слабей тех, кто был шесть десятилетий назад, — заявил Вассерман.

Депутат подчеркнул, что обсуждать такие вопросы должны учителя и врачи. По его словам, жизненной необходимости в таком решении нет.

Ранее эксперт Минпросвещения Игорь Якимов рассказал, что летние каникулы для учеников невыпускных классов начнутся на пять дней раньше. Отдыхать школьники начнут с 27 мая.

Власть
Госдума
Анатолий Вассерман
каникулы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано фото спасенной из густого леса в Тульской области девочки
Двух девушек-подростков осудили за убийство
Федеральная поддержка может распространиться на одну категорию граждан
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая: сбои, атаки
«Прямо на границе»: Москалькова «свела» Лантратову с омбудсменом Украины
Стало известно, почему Украину на самом деле не пускают в Евросоюз
Наступление ВС России на Харьков 21 мая: ТОС выжигают все живое, Купянск
В МИД России объяснили указ о гражданстве для жителей Приднестровья
В США поразились восстановлению военной мощи Ирана
Захарова оценила проверку США биолабораторий на Украине
«Я этому не радуюсь»: в Госдуме огорчились из-за укрепления рубля
Суд решил судьбу истязавшего собственных сыновей мужчины
Фитнес-эксперт дал советы, как правильно выбрать спортзал
Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой
В Италии объяснили, какой сигнал Путин послал Западу из Китая
«Гуньку не забудьте»: Захарова дала Киеву совет о прахе украинских нацистов
Захарова разъяснила пуски ракеты «Сармат»
Три человека погибли у себя дома от неизвестного вещества
Захарова озвучила Токио условие для возвращения к нормальному общению
Баловство с петардой в стенах пермской школы обернулось уголовным делом
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.