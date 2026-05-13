В Госдуме высказались о введении обязательного экзамена по истории в школах

Вассерман назвал верным шагом введение обязательного экзамена по истории в школе

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал верным шагом введение обязательного экзамена по истории в школах. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это особенно важно на фоне принятия единой линейки учебников и пересмотра всей школьной программы по данному предмету.

У меня такой информации нет, станет ли экзамен по истории обязательным на ЕГЭ. Дело в том, что сейчас пересмотрена школьная программа по этому предмету. Вводится новая, единая для всей страны линейка учебников, и именно на основе нее могут быть выработаны экзаменационные требования. История — важнейший предмет. Кто не учит ее, обречен повторять события в худших условиях. Поэтому, конечно же, экзамен по истории нам жизненно необходим, особенно с учетом того, что фантазировали о ней начиная, по крайней мере, с 1985 года, а по некоторым периодам — еще в XVIII веке, — сказал Вассерман.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что девятиклассники начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года. Он добавил, что введение аттестации обсудят с преподавателями, учениками и экспертами.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
