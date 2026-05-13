Молодая россиянка из ревности изрезала возлюбленного у супермаркета Росгвардейцы задержали подозреваемую в нанесении ножевых ранений в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии в Московской области задержали девушку, которую заподозрили в нанесении ножевых ранений своему молодому человеку, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Правоохранителям поступил сигнал о нападении возле одного из супермаркетов на улице 40 лет Октября.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что между влюбленными вспыхнула ссора из-за ревности. В ходе конфликта девушка достала нож и нанесла молодому человеку порезы на разных частях тела, после чего убежала.

Уточнив приметы нападавшей, сотрудники вневедомственной охраны начали ее поиски. Благодаря правильно организованному патрулированию подозреваемую задержали неподалеку от места преступления. Ею оказалась 18-летняя местная жительница. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу. Девушку передали полиции. По данному факту проводится проверка.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в подмосковной деревне Ольховка 45-летнего местного жителя. Силовики прибыли по вызову о семейном дебоше. Выяснилось, что мужчины вместе распивали спиртное, но застолье быстро переросло в конфликт. Тогда сын схватился за нож и нанес 85-летнему родителю множественные резаные раны.