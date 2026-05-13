13 мая 2026 в 14:30

Водитель автобуса устроил жесткое ДТП в Тюмени

Пассажирский автобус повредил пять автомобилей в Тюмени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Массовое столкновение с участием пассажирского автобуса, протаранившего пять стоявших на парковке легковых автомобилей, произошло в Тюмени, сообщает Telegram-канал «Темы Тюмени». Инцидент случился 13 мая на улице 50 лет Октября.

По предварительной версии, причиной аварии послужило внезапное ухудшение самочувствия мужчины, находившегося за рулем общественного транспорта. Водителю автобуса потребовалась помощь бригады медиков, прибывшей на место инцидента.

Ранее в Рязанской области двое детей получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Находившийся за рулем легковой машины 38-летний мужчина не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с проезжей части в кювет.

До этого в городе Березники Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся школьный автобус. При аварии травмы получила женщина, находившаяся за рулем транспортного средства. Ей была незамедлительно предоставлена необходимая медицинская помощь.

