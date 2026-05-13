Водитель автобуса устроил жесткое ДТП в Тюмени

Массовое столкновение с участием пассажирского автобуса, протаранившего пять стоявших на парковке легковых автомобилей, произошло в Тюмени, сообщает Telegram-канал «Темы Тюмени». Инцидент случился 13 мая на улице 50 лет Октября.

По предварительной версии, причиной аварии послужило внезапное ухудшение самочувствия мужчины, находившегося за рулем общественного транспорта. Водителю автобуса потребовалась помощь бригады медиков, прибывшей на место инцидента.

