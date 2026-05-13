13 мая 2026 в 15:08

В ГД ответили, почему ввели закон об использовании армии России за рубежом

Журавлев назвал закон о привлечении армии за рубежом ответом на репрессии Запада

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Закон о защите россиян за границей силами ВС РФ является ответом на репрессии Запада, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, принятый документ наделяет главу государства правом задействовать войска для охраны граждан, которые арестованы или преследуются по решениям международных судов.

Сегодня приняли очень важное решение о законе по защите арестованных за границей россиян силами ВС России. Этот проект наделяет президента правом задействовать нашу армию и иные госорганы для охраны граждан, которые были арестованы, удерживаются или преследуются по решениям иностранных либо международных судов, в которых РФ не участвует. Эта мера — прямой ответ на репрессивную машину западного правосудия и стремление обеспечить безопасность россиян за рубежом, — пояснил Журавлев.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который разрешает использование российской армии для защиты граждан РФ в случае их ареста за рубежом. В соответствии с действующими правилами президент России вправе задействовать вооруженные силы для выполнения задач, выходящих за рамки их обычного предназначения.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
