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03 июня 2026 в 14:15

МИД России обратился с призывом после теракта в Енакиево

Захарова призвала международное сообщество решительно осудить теракт в Енакиево

Фото: СК РФ
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Россия решительно осуждает теракт ВСУ в Енакиево, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит пресс-служа ведомства, терпящий поражение на фронте Киев, подобно немецко-фашистским захватчикам, стремится выместить злобу на беззащитных жителях.

Киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное циничное и кровавое преступление. Решительно осуждаем этот террористический акт. Выражаем искренние глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — отметила она.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, в результате инцидента пострадали еще 11 человек, и сейчас выясняется, кто находился в пути.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжается для того, чтобы не было атак, подобных атаке ВСУ на Санкт-Петербург. По его словам, в Минобороны и региональном правительстве ответят на вопрос о реакции на подобные антироссийские выпады.

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