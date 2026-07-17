Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 17 июля

В приграничном районе Курской области произошла очередная атака беспилотника на мирного жителя. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в своих социальных сетях о ранении 26-летней девушки в деревне Рыжевка Рыльского района.

«Сегодня в деревне Рыжевка Рыльского района вражеский дрон атаковал местную жительницу, ехавшую на мопеде. У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра», — уточнил губернатор.

Скорая помощь доставила пострадавшую в Курскую областную больницу. Хинштейн отметил, что врачи сделают все возможное для скорейшего восстановления пациентки. Обстоятельства атаки уточняются.

Кроме того, два человека погибли из-за атак ударных БПЛА Вооруженных сил Украины по территории Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин в МАКСе. Еще 11 мирных жителей, включая грудного ребенка, получили ранения.

«Два человека погибли, еще одиннадцать мирных жителей республики, в том числе грудной ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — написал Пушилин.

Также в результате атаки Вооруженных сил Украины на поселок Красная Яруга Белгородской области погибла женщина, сообщил оперштаб региона в канале на платформе МАКС. Ее супруг получил тяжелые ранения.

«Поселок Красная Яруга подвергся обстрелу. В результате прилета снаряда на территорию частного дома женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Пострадавший мужчина с ранением голени был экстренно доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое. В этом же населенном пункте повреждены три частных дома, газопровод и линия электропередачи.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб днем 15 июля от удара украинского беспилотника, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит пресс-служба госкорпорации, дрон ВСУ атаковал служебную машину, также скончался водитель Дмитрий Филиппов. Яковлеву было 46 лет.

«В результате целенаправленного террористического акта был убит главный инженер Александр Яковлев. <...>. Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», — заявил Лихачев.

По его словам, российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной и четкой реакции на трагедию. Лихачев добавил, что политическое руководство страны проинформировано о случившемся.

Кроме того, дежурные средства ПВО сбили 155 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

«В период с 08:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 155 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, летательные аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Краснодарском крае и Республике Крым.

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