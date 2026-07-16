Передвигавшаяся на мопеде жительница Курской области попала под атаку БПЛА Хинштейн: 26-летняя жительница Рыжевки получила ранения при атаке дрона ВСУ

В приграничном районе Курской области произошла очередная атака беспилотника на мирного жителя. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в своих социальных сетях о ранении 26-летней девушки в деревне Рыжевка Рыльского района.

Сегодня в деревне Рыжевка Рыльского района вражеский дрон атаковал местную жительницу, ехавшую на мопеде. У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра, — уточнил губернатор.

Скорая помощь в данный момент доставляет пострадавшую в Курскую областную больницу. Хинштейн отметил, что врачи сделают все возможное для скорейшего восстановления пациентки. Обстоятельства атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 117 украинских беспилотников над территориями нескольких областей РФ. Министерство обороны России проинформировало, что атаки воздушных целей отражали в период с 08:00 до 20:00 мск. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей. Также средства обороны работали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.