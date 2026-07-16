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16 июля 2026 в 20:37

ПВО России за 12 часов уничтожила более сотни дронов

Минобороны: ПВО сбила 117 украинских дронов над регионами РФ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 117 украинских беспилотников над территориями нескольких областей РФ, сообщило Министерство обороны России на платформе МАКС. Атаки воздушных целей отражали в период с 08:00 до 20:00 мск.

В течение дня в период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в военном ведомстве.

БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей. Также средства обороны работали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о поражении беспилотниками «Герань-2» сухогруза в акватории Черного моря. По данным ведомства, судно следовало в порт Черноморск с партией военного груза, предназначенного для нужд украинских войск.

Между тем российские военные уничтожили в Киеве предприятие, которое занималось сборкой беспилотников. Внутри также организовали складирование редких зарубежных комплектующих.

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