ПВО России за 12 часов уничтожила более сотни дронов

ПВО России за 12 часов уничтожила более сотни дронов Минобороны: ПВО сбила 117 украинских дронов над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 117 украинских беспилотников над территориями нескольких областей РФ, сообщило Министерство обороны России на платформе МАКС. Атаки воздушных целей отражали в период с 08:00 до 20:00 мск.

В течение дня в период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в военном ведомстве.

БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей. Также средства обороны работали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о поражении беспилотниками «Герань-2» сухогруза в акватории Черного моря. По данным ведомства, судно следовало в порт Черноморск с партией военного груза, предназначенного для нужд украинских войск.

Между тем российские военные уничтожили в Киеве предприятие, которое занималось сборкой беспилотников. Внутри также организовали складирование редких зарубежных комплектующих.