Трамп пообещал рассекретить шокирующие данные о голосовании в США Трамп: США рассекретят данные об уязвимости систем голосования в стране

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном рассекречивании разведывательных материалов, касающихся критических слабостей американской избирательной инфраструктуры. В телеобращении к нации он предупредил о беспрецедентной уязвимости систем голосования для хакерских атак и иностранного вмешательства.

Сегодня я объявляю о немедленном рассекречивании и обнародовании критически важных разведывательных данных, которые содержат информацию о шокирующей уязвимости нашей инфраструктуры для голосования, — уточнил Трамп.

По его словам, публикация данных позволит гражданам увидеть реальную картину угроз, стоящих перед избирательной системой. Он подчеркнул, что эти свидетельства показывают, что «избирательная система как никогда ранее уязвима». Глава государства не уточнил, какие именно сведения будут обнародованы и когда, но назвал это решение важным шагом для восстановления доверия к выборам.

Трамп добавил, что Китай якобы получил несанкционированный доступ к данным 220 млн избирателей в 18 штатах. По его данным, они «были куплены, украдены или похищены Китаем в результате хакерских атак». Файлы содержали такую информацию, как имена избирателей, адреса, история голосования, партийная принадлежность.

До этого сотрудник, управляющий телесуфлером президента США, был отстранен от работы в связи с расследованием о возможном использовании инсайдерской информации для ставок на его выступления. Упомянутый человек сотрудничает с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Трамп уже проинформирован о ситуации и назвал ее «крайне прискорбной», а поступок сотрудника «позорным».