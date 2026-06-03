Песков объяснил, в чем связь между СВО и атакой ВСУ на Петербург

Песков объяснил, в чем связь между СВО и атакой ВСУ на Петербург Песков: СВО продолжается для того, чтобы не было атак ВСУ на Россию

Спецоперация на Украине продолжается для того, чтобы не было атак, подобных атаке ВСУ на Санкт-Петербург, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков накануне начала Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые приводит ТАСС, в Минобороны и региональном правительстве ответят на вопрос о реакции на подобные антироссийские выпады.

В целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция, — отметил он.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что несколько человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. По его словам, в настоящее время идет ликвидация последствий.

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке беспилотника на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек пострадали в результате инцидента. Атака ВСУ на автобус в Енакиево попала на видео.