Песков оценил подход США к урегулированию конфликтов Песков: многие конфликты нельзя решить тем, что в США называют «сделкой»

Многие конфликты нельзя решить тем, что в США называют «сделкой», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференс-колла. По его словам, это длительный, сложный, комплексный процесс. Трансляция брифинга доступна в канале Кремля на платформе МАКС.

Многие конфликты очень сложны по своей структуре. И фактически решить многие конфликты в виде «сделки», как это принято говорить в США, невозможно. Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь в урегулировании, — заявил Песков.

До этого представитель Кремля рассказал, что США пока не готовы вернуться к решению украинского вопроса. По его словам, сейчас Штаты заняты разрешением конфликта в Персидском заливе, в котором опять наступила фаза деградации. Песков добавил, что ситуация вызывает озабоченность среди российской власти.

Кроме этого, пресс-секретарь отметил, что украинский и иранский кризисы уникальны по своей сути и деталям. С его слов, в Кремле не стали бы проводить параллели между ними.