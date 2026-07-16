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16 июля 2026 в 13:03

Песков оценил подход США к урегулированию конфликтов

Песков: многие конфликты нельзя решить тем, что в США называют «сделкой»

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Многие конфликты нельзя решить тем, что в США называют «сделкой», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференс-колла. По его словам, это длительный, сложный, комплексный процесс. Трансляция брифинга доступна в канале Кремля на платформе МАКС.

Многие конфликты очень сложны по своей структуре. И фактически решить многие конфликты в виде «сделки», как это принято говорить в США, невозможно. Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь в урегулировании, — заявил Песков.

До этого представитель Кремля рассказал, что США пока не готовы вернуться к решению украинского вопроса. По его словам, сейчас Штаты заняты разрешением конфликта в Персидском заливе, в котором опять наступила фаза деградации. Песков добавил, что ситуация вызывает озабоченность среди российской власти.

Кроме этого, пресс-секретарь отметил, что украинский и иранский кризисы уникальны по своей сути и деталям. С его слов, в Кремле не стали бы проводить параллели между ними.

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