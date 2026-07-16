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16 июля 2026 в 13:02

Песков призвал не проводить параллели между Украиной и Ираном

Песков: ситуации вокруг Ирана и Украины уникальны

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кремле не стали бы проводить параллели между ситуациями вокруг Ирана и Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференс-колла. Он отметил, что конфликты уникальны. Трансляция брифинга доступна в канале Кремля на платформе МАКС.

Каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится решать во время процесса урегулирования. Поэтому сравнивать и проводить параллели мы бы не стали, — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что США пока не готовы вернуться к решению украинского вопроса. По его словам, сейчас Штаты заняты разрешением конфликта в Персидском заливе, в котором опять наступила фаза деградации.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с лидерами западных стран, стремясь добиться возобновления переговорного процесса по Украине. Восстановление диалога остается одним из приоритетных вопросов для турецкого лидера.

Депутат Госдумы Андрей Колесник ранее отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не может пойти на капитуляцию в первую очередь из-за прямых угроз собственной безопасности со стороны западных партнеров. По словам парламентария, он действует в условиях жесткого внешнего давления.

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