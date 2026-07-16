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16 июля 2026 в 05:20

В Госдуме объяснили, почему Зеленский до сих пор не капитулирует

Депутат Колесник: Зеленский не капитулирует из-за страха гибели от рук союзников

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский не может пойти на капитуляцию в первую очередь из-за прямых угроз собственной безопасности со стороны западных партнеров, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, глава европейской страны действует в условиях жесткого внешнего давления, где вопрос физического выживания напрямую зависит от решений, принимаемых не в Киеве.

Кто даст Зеленскому капитулировать? Его скорее убьют его же союзники, чем дадут ему капитулировать. Думаю, что точка невозврата еще не пройдена. При нынешней власти Украины вряд ли что-то изменится. Они уже не управляют ситуацией, а она управляет ими. На своих совещаниях власти страны смотрят и думают: «Не обманули ли их присутствующие». Украина сама ни на что не влияет. Победители диктуют условия, а слабые, проигравшие их принимают. Победа будет за Россией, — высказался Колесник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что кризис на Украине не должен завершаться капитуляцией Киева перед Москвой. Он посчитал неприемлемыми попытки договориться с РФ «за счет украинцев». Также глава государства высказался за продолжение поддержки Украины.

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