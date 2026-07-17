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17 июля 2026 в 07:05

Названа безопасная доза поваренной соли в сутки

Терапевт Тен: человеку достаточно четверти чайной ложки поваренной соли в день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Суточная норма поваренной соли для человека составляет четверть чайной ложки, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Однако, по ее словам, современный рацион кратно превышает эту норму.

Проблема заключается в том, что потребности организма в натрии минимальны — всего около 500 мг, менее четверти чайной ложки соли в день для базовых функций. Однако современный рацион обеспечивает намного больше. Между рекомендуемой нормой и реальным потреблением соли разрыв просто колоссальный. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничиваться пятью граммами ежедневно. В реальности же среднее потребление в большинстве развитых стран, включая Россию, колеблется от восьми до 15 граммов соли, а иногда и выше, — поделилась Тен.

Ранее нутрициолог Ирина Селиванова заявила, что исключение жиров из рациона не соответствует принципам здорового питания. По словам специалиста, жиры играют ключевую роль в поддержании иммунной системы организма и усвоении витаминов.

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