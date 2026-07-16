Нутрициолог развеяла главный миф о правильном питании Нутрициолог Селиванова: отказ от жиров не связан с правильным питанием

Исключение жиров из рациона не является частью здорового питания, заявила NEWS.ru нутрициолог Ирина Селиванова. По ее словам, эти вещества необходимы организму для поддержания иммунитета и усвоения витаминов.

Многие до сих пор панически боятся сливочного масла, яичных желтков, авокадо и сала, считая их главными виновниками лишнего веса и проблем с сердцем. Однако организм буквально построен из жиров. Они нужны для правильной работы иммунитета, синтеза гормонов, усвоения витаминов и здоровья мозга. Вопрос не в том, есть жиры или не есть, а в том, какие выбирать. Для здоровья нужны качественные источники: жирная дикая рыба, оливковое масло, орехи, семена и авокадо, — поделилась Селиванова.

Она подчеркнула, что умеренное потребление насыщенных жиров, таких как качественное сало, может быть полезным. Однако, по словам нутрициолога, стоит избегать промышленных трансжиров, маргарина и жареной во фритюре пищи, поскольку эти продукты вызывают хроническое воспаление и нарушают функции клеток.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова порекомендовала тщательно изучать состав при покупке готовой еды. По ее словам, яркие надписи на упаковке часто являются лишь рекламными уловками и не должны быть решающим фактором при выборе продукта.