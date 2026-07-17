Крупный российский город застыл без движения из-за ракетной опасности

В Самаре этим утром, 17 июля, приостанавливали движение всего наземного общественного транспорта на фоне ракетной опасности, сообщил глава города Иван Носков в мессенджере МАКС. По его словам, метро продолжало работу, вход на станции оставался свободным.

Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный, — писал Носков.

Спустя сорок минут, в 06:49, мэр объявил об отбое ракетной опасности в Самаре. Наземный общественный транспорт также возобновил движение.

Ранее подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили два беспилотника над территорией Тульской области. Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

До этого стало известно, что в результате обстрела ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области погибла женщина. Ее супруг получил тяжелые ранения. Пострадавший мужчина с ранением голени был экстренно доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.