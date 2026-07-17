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17 июля 2026 в 07:06

Силы ПВО лишили «крыльев» два беспилотника под Тулой

Миляев: два украинских беспилотника ликвидированы в Тульской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Глава региона отметил, что опасность новых атак сохраняется, и призвал жителей проявлять бдительность. В случае обнаружения подозрительных предметов он рекомендовал немедленно звонить по телефонам экстренных служб.

Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112, — уточнил Миляев.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 117 украинских беспилотников над территориями нескольких областей. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей. Также средства обороны работали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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