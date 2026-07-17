Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 06:41

Под Добропольем сорвали попытку прорыва ДРГ ВСУ

РИА Новости: морпехи группировки «Центр» уничтожили ДРГ ВСУ под Добропольем

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие морской пехоты группировки войск «Центр» пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на Добропольском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости командир роты 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Цезарь. Трое диверсантов были уничтожены еще до выхода к российским позициям, уточнил он. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Военнослужащий рассказал, что подозрительную группу удалось выявить во время наблюдения за местностью. По его словам, внимание привлекли трое человек, экипировка которых отличалась от остальных.

По докладам было замечено трое военнослужащих, форма одежды которых отличалась. После этого подняли в воздух беспилотник, подтвердили, что это противник, и нанесли удар FPV-дроном, — сообщил Цезарь.

Командир уточнил, что украинские военные пытались обойти позиции российских подразделений по флангу, рассчитывая выйти им в тыл. Однако их маршрут был своевременно раскрыт, после чего по группе нанесли удар.

Ранее Минобороны показало, как российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по сухогрузу в Черном море, который перевозил груз для Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, судно следовало в порт Черноморск в Одесской области.

Регионы
ДНР
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Добропольем сорвали попытку прорыва ДРГ ВСУ
Кадры работы российских сил по украинским военным объектам появились в Сети
Врач объяснила, почему опасно спать в позе эмбриона
В США пообещали американцам «золотые горы» от войны с Ираном
Адвокат раскрыл, как не сесть в тюрьму за сбор денег на творческий проект
Грибы в Подмосковье летом 2026-го: где растут, какие виды, сколько стоят
Нутрициолог рассказала, чем чревато интервальное голодание
«Герань» ударила по судну с грузом ВСУ: успехи ВС РФ к утру 17 июля
Трамп перечислил всех «желающих вмешаться» в выборы противников США
Остеотерапевт объяснила, чем обернется многочасовое сидение за компьютером
В Госдуме рассказали, передаются ли пенсионные накопления по наследству
Сейсмологи определили природу необычного землетрясения у Флориды
Новый ГОСТ для детского маникюра в 2026 году: чем опасны обрезка и гель-лак
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 июля
Украинцев обвинили в гибели мирных жителей Африки
Трамп пообещал рассекретить шокирующие данные о голосовании в США
«Цирк на колесах»: Захарова дала оценку переговорам с Украиной в 2025 году
В МИД РФ осудили МАГАТЭ за реакцию на удар по ЗАЭС
Мирошник предрек Украине «отморозка» на посту главы Минобороны
Как проверить качество бензина: учимся читать паспорт топлива
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Варенье из крыжовника с апельсиновой цедрой — прозрачное, глянцевое, с кисло-сладким вкусом. Идеально к чаю и на тосты
Общество

Варенье из крыжовника с апельсиновой цедрой — прозрачное, глянцевое, с кисло-сладким вкусом. Идеально к чаю и на тосты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.