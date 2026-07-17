Под Добропольем сорвали попытку прорыва ДРГ ВСУ

Военнослужащие морской пехоты группировки войск «Центр» пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на Добропольском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости командир роты 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Цезарь. Трое диверсантов были уничтожены еще до выхода к российским позициям, уточнил он. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Военнослужащий рассказал, что подозрительную группу удалось выявить во время наблюдения за местностью. По его словам, внимание привлекли трое человек, экипировка которых отличалась от остальных.

По докладам было замечено трое военнослужащих, форма одежды которых отличалась. После этого подняли в воздух беспилотник, подтвердили, что это противник, и нанесли удар FPV-дроном, — сообщил Цезарь.

Командир уточнил, что украинские военные пытались обойти позиции российских подразделений по флангу, рассчитывая выйти им в тыл. Однако их маршрут был своевременно раскрыт, после чего по группе нанесли удар.

Ранее Минобороны показало, как российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по сухогрузу в Черном море, который перевозил груз для Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, судно следовало в порт Черноморск в Одесской области.