Сто яблонь на дачном участке: как вырастить колонновидное дерево мечты

На дачном участке можно посадить целый сад мини-яблонь. Они почти не имеют сучьев и боковых ветвей, а плоды формируются практически на стволе. Колонновидные яблони занимают минимум места и дают урожай уже на второй год. Садовод и блогер Светлана Самойлова объяснила NEWS.ru, как вырастить чудо-деревья в огороде Подмосковья и в чем их секрет.

Что такое колонновидные яблони

Одна из форм мутации яблонь называется колонновидной. Это деревья, которые в среднем могут достигать двух-трех метров в высоту и образуют плоды на коротких ветках. При этом они лишены привычной кроны.

«Эти деревья выглядят как растущие вверх и усыпанные яблоками колонны. Они позволяют получить большой урожай при минимальном количестве места, — сказала Самойлова. — С одной стороны, это звучит заманчиво, с другой — есть много особенностей».

Например, взрослые яблони нужно высаживать на расстоянии примерно пяти-шести метров друг от друга, что не всегда удобно в садах с ограниченной площадью, заметила она. При этом колонновидные деревья сажают на расстоянии около метра друг от друга — это возможно благодаря компактной форме кроны. На участке можно разместить 80–120 таких яблонь, отметила Самойлова.

«Но посадить их частоколом вряд ли получится, хотя размер позволяет сделать это. Из-за того что деревья расположены слишком густо, у них будет отсутствовать проветривание и появится такое заболевание, как парша. Лучше высаживать яблони на расстоянии двух-трех метров друг от друга, что позволит обеспечить проветривание саженцев», — подчеркнула садовод.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Самойловой, максимальный срок жизни таких деревьев — 15 лет. Колонновидными бывают только яблони, подчеркнула она. Когда дачники видят объявления о продаже слив, абрикосов, персиков или вишен подобных сортов, они должны понимать, что это рекламный ход.

Какие существуют сорта колонновидных яблонь

Колонновидные яблони очень теплолюбивы и лучше всего растут на юге. Чем севернее сад, тем у дачника меньше шансов вырастить эти деревья. Для северных широт и Подмосковья подходят лишь три сорта — «останкино», «арбат» и «президент», которые продают в садовых магазинах.

При этом нужно учитывать, что в холодные зимы «арбат» может подмерзнуть. Как правило, колонновидные яблони начинают плодоносить на третий-четвертый год, пояснила Самойлова.

Как нужно сажать колонновидные яблони

У колонновидных яблонь такие же особенности посадки, как и у других сортов. Сначала выкапывают посадочную яму, делают дренаж и следят за тем, чтобы нижний край не доходил до уровня грунтовых вод. Затем саженец приподнимают, отметила Самойлова.

«При этом нужно избегать замокания корневой системы. Также необходимо следить за тем, чтобы яблони не находились слишком долго в переувлажненной почве и не испытывали недостатка кислорода. При посадке следует использовать мощную опору, которую заколачивают рядом с саженцем. В идеале это арматура, к которой подвязывают саженец», — посоветовала садовод.

Как правильно ухаживать за колонновидными яблонями

В засушливое лето яблони нуждаются в регулярном поливе. Как и все остальные деревья, их обрабатывают от вредителей и болезней, а также подкармливают. Для этого подойдут комплексные минеральные удобрения, зола, суперфосфат, костная и рыбная мука и питательный грунт, подчеркнула садовод. Уход за колонновидными яблонями такой же, как и за обычными, но обрезка требует особого внимания и аккуратности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если этого не сделать, то они будут похожи на обычные деревья. В этом случае урожай немного увеличится, но яблони потеряют свою декоративную привлекательность.

«У колонновидных деревьев вырезают по две-три почки от основания ствола. Самая важная — верхушечная. Ее нельзя повреждать и нужно защитить от мороза, иначе пропадет вся колонновидность», — сказала Самойлова.

Какие особенности есть у колонновидных яблонь

По словам садовода, у трехлетнего саженца колонновидной яблони рекомендуется оставлять не более пяти — семи яблок на стволе, чтобы избежать перегрузки. Далеко не всегда деревья сами сбрасывают плоды, что может привести к их гибели.

Колонновидные яблони очень капризны. Не все деревья хорошо переносят обрезку по инструкции, сказала эксперт.

«Я выращивала в своем саду сорт „президент“. Первые два года проводила обрезку строго по инструкции. В результате яблоня испытывала сильный стресс, у нее засыхали ветки, которые оказались на грани гибели. Затем я прекратила всякие действия, и у деревьев началась вторая жизнь», — сказала Самойлова.

Какой вкус у яблок, выращенных на колонновидных деревьях

Колонновидные яблони не дают десертных плодов, заметила Самойлова. В них нет той сладости, которая свойственна летним сортам вроде «мечты» или «конфетной».

«Но если вы любите „антоновку“ или „богатырь“, то такие яблоки придутся вам по душе», — подчеркнула агроном.

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