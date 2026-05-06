06 мая 2026 в 13:56

Агроном дала советы по весенней обработке кустарников и деревьев

Агроном Московенко: весной кустарники нужно обрабатывать в четыре этапа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весной все кустарники и деревья нужно обрабатывать в четыре этапа — первый из них нужно проводить еще до распускания почек, рассказала «Газете.Ru» агроном Надежда Московенко. В этот период можно использовать бордоскую смесь, медный купорос или инсектициды на основе минерального масла. Второй этап обработки нужно начинать, когда начали расти почки и стали виднеться кончики листьев. Для обработки подойдут контактные или системные средства.

Третий этап проводится, когда соцветия готовы раскрыться, но еще не лопнули. В этот период важна защита от парши, мучнистой росы и плодожорки. Могут применяться те же препараты, что и на предыдущем этапе, или другие подходящие средства. Последний этап проводится уже после цветения, при появлении завязей. Этот этап может быть проведен, если сад сильно заражен вредителями или болезнями либо если первые три срока обработки были пропущены. Используются инсектициды и фунгициды, — объяснила Московенко.

По ее словам, медьсодержащие составы нельзя смешивать с масляными, серу — с медью, а биопрепараты — с фунгицидами. Такие несовместимые сочетания либо теряют эффективность, либо повреждают кору и корни растения. Эксперт добавила, что при обработке почвы важно снижать дозу вдвое — такой подход не навредит корневой системе и полезной микрофлоре.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что садоводам не следует обрабатывать участки от вредителей в период цветения растений. По его словам, многие граждане совершают эту ошибку, дожидаясь устойчивого тепла, тогда как начинать опрыскивания необходимо гораздо раньше.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
