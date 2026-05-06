День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 07:00

Стало известно, как возникает синдром самозванца

Психолог Королева: синдром самозванца возникает из-за сравнения себя с другими

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Синдром самозванца возникает из-за сравнения себя с другими и отголосков чужих оценок, услышанных в детстве, заявила NEWS.ru психолог Юлия Королева. По ее словам, этот феномен заставляет человека жить в страхе разоблачения и считать свои успехи простой случайностью.

Синдром самозванца — это психологический феномен, при котором человек не признает свои достижения и успехи, даже если есть доказательства эффективной деятельности. Такие люди думают: «Мне просто повезло, но скоро все поймут, что я ничего не знаю». Люди с этим синдромом живут в страхе разоблачения, считают себя обманщиками, а успехи — случайностью. Все дело в отголосках чужих оценок, которые человек принимает за истину, сравнивая себя с другими и стремясь достичь идеала. Возможно, когда-то в детстве он услышал от значимых людей «Ты мог бы и получше», «Не придумывай». Эти мысли стали внутренним голосом и включаются автоматически при каждом успехе, — пояснила Королева.

По ее словам, чтобы избавиться от этого состояния, необходимо перестать доказывать окружающим свою компетентность. Психолог добавила, что настоящие самозванцы никогда не тратят время на оправдания — это удел умных и образованных людей, которые привыкли сомневаться.

Ранее психолог Ольга Романив заявила, что люди с нарциссической травмой болезненно воспринимают даже мягкую критику. По ее словам, они зачастую сравнивают себя с другими и постоянно стремятся к безупречности.

Life Style
психология
советы
психологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса и попала на видео
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.