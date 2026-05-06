Стало известно, как возникает синдром самозванца

Синдром самозванца возникает из-за сравнения себя с другими и отголосков чужих оценок, услышанных в детстве, заявила NEWS.ru психолог Юлия Королева. По ее словам, этот феномен заставляет человека жить в страхе разоблачения и считать свои успехи простой случайностью.

Синдром самозванца — это психологический феномен, при котором человек не признает свои достижения и успехи, даже если есть доказательства эффективной деятельности. Такие люди думают: «Мне просто повезло, но скоро все поймут, что я ничего не знаю». Люди с этим синдромом живут в страхе разоблачения, считают себя обманщиками, а успехи — случайностью. Все дело в отголосках чужих оценок, которые человек принимает за истину, сравнивая себя с другими и стремясь достичь идеала. Возможно, когда-то в детстве он услышал от значимых людей «Ты мог бы и получше», «Не придумывай». Эти мысли стали внутренним голосом и включаются автоматически при каждом успехе, — пояснила Королева.

По ее словам, чтобы избавиться от этого состояния, необходимо перестать доказывать окружающим свою компетентность. Психолог добавила, что настоящие самозванцы никогда не тратят время на оправдания — это удел умных и образованных людей, которые привыкли сомневаться.

