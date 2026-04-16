Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 14:42

Психолог объяснила, как распознать человека с нарциссической травмой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Люди с нарциссической травмой болезненно воспринимают даже мягкую критику, заявила «Вечерней Москве» психолог Ольга Романив. По ее словам, они зачастую сравнивают себя с другими и постоянно стремятся к безупречности.

[У человека с нарциссической травмой] возникает постоянное сравнение себя с другими, чаще всего не в свою пользу, и ощущение, что окружающие лучше, успешнее и увереннее. Нередко появляется синдром самозванца — внутреннее убеждение, что все достижения случайны и рано или поздно окружающие увидят «настоящую правду». За внешней собранностью и стремлением соответствовать идеалу скрываются тревога и страх разоблачения, — отметила Романив.

Она добавила, что постоянное стремление к недостижимому идеалу лишает человека возможности почувствовать удовлетворение. Даже личные большие успехи быстро теряют ценность, потому что внутри нет прочного ощущения собственной значимости. В конечном итоге это ведет к эмоциональному выгоранию, предупредила эксперт.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина заявила, что информационный перегруз из-за чтения новостей вызывает рост фоновой тревожности у жителей мегаполисов. По ее словам, в последние годы это тревожное состояние стало привычным для многих россиян, которые жалуются на нехватку времени для сна и восстановления.

Общество
травмы
расстройства
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Зеленский может попытаться избавиться от Буданова
Эрдоган предложил России провести переговоры с Украиной в Стамбуле
«Если вы не инвестор»: Аксаков подсказал, куда деть свободные деньги
«Воевода» жив или нет? Угрозы, конфликты, что с Земцовым на самом деле
Психолог ответила, почему выросло число детей с ментальными заболеваниями
Геронтолог опроверг миф о профилактике старения
Краснодарскую экс-судью Хахалеву объявили в международный розыск
Новые обвинения, убийства: что известно о «теневом миллиардере» Сулейманове
Мессенджер MAX преодолел очередную рекордную отметку
В Госдуме резко высказались о сносе Вечного огня в Латвии
Москва и Баку подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству
Бутырская раскрыла, какая фигуристка должна была выиграть Олимпиаду
США пригрозили Ирану ударами по энергетической инфраструктуре
VK продала 25% Точка Банка компании «Интеррос»
До 20 клиентов итальянского банка могли оказаться в заложниках
В Москве открыли новую станцию МЦД
Оверчук поблагодарил Баку за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана
Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу погиб в Таиланде
Бывшего заместителя мэра Львова задержали в европейской стране
«Никто не сможет уйти от нас»: Иран пригрозил потопить все корабли США
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.