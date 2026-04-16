Психолог объяснила, как распознать человека с нарциссической травмой

Люди с нарциссической травмой болезненно воспринимают даже мягкую критику, заявила «Вечерней Москве» психолог Ольга Романив. По ее словам, они зачастую сравнивают себя с другими и постоянно стремятся к безупречности.

[У человека с нарциссической травмой] возникает постоянное сравнение себя с другими, чаще всего не в свою пользу, и ощущение, что окружающие лучше, успешнее и увереннее. Нередко появляется синдром самозванца — внутреннее убеждение, что все достижения случайны и рано или поздно окружающие увидят «настоящую правду». За внешней собранностью и стремлением соответствовать идеалу скрываются тревога и страх разоблачения, — отметила Романив.

Она добавила, что постоянное стремление к недостижимому идеалу лишает человека возможности почувствовать удовлетворение. Даже личные большие успехи быстро теряют ценность, потому что внутри нет прочного ощущения собственной значимости. В конечном итоге это ведет к эмоциональному выгоранию, предупредила эксперт.

