Крупный банк подложил россиянам свинью

Крупнейший португальский банк Caixa Geral de Depositos начал рассылать российским клиентам уведомления о принудительном закрытии их счетов, сообщает издание РБК со ссылкой на пострадавших граждан. Жесткие ограничительные меры вступят в силу с 14 августа 2026 года. Финансовая организация намерена полностью аннулировать все сопутствующие услуги и заблокировать выданные карты.

Просим вернуть в банк Caixa неиспользованные чековые книжки, а также все инструменты доступа и распоряжения счетом и связанными счетами, в частности банковские карты, — гласит текст рассылки.

Под удар попали владельцы паспортов РФ без европейского ВНЖ или те, кто вовремя не обновил личные данные. Однако блокировки затронули и россиян с действующим статусом резидента Португалии, работающих в местных компаниях.

Ограничения со стороны этого госбанка стали резонансными, поскольку ранее Caixa отличался максимальной лояльностью к гражданам России. По словам профильных экспертов, с начала 2026 года в странах Евросоюза наблюдается масштабная тенденция «очистки портфелей» от российских клиентов. Аналогичные принудительные закрытия счетов сейчас фиксируются не только в Португалии, но и в крупных банках Германии.

Ранее стало известно, что финансовые институты Евросоюза продолжат блокировать и закрывать счета граждан РФ вопреки официальным разъяснениям Еврокомиссии о том, что введенные санкции этого не требуют. В ЕК подчеркивали, что новые ограничения лишают россиян-нерезидентов доступа лишь к платежным инструментам, включая перевыпуск банковских карт.