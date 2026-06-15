Крупный банк подложил россиянам свинью

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15 июня 2026 в 14:36

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Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos закроет счета части россиян

Штаб-квартира банка Caixa Geral de Depósitos в Лиссабоне Штаб-квартира банка Caixa Geral de Depósitos в Лиссабоне Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press
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Крупнейший португальский банк Caixa Geral de Depositos начал рассылать российским клиентам уведомления о принудительном закрытии их счетов, сообщает издание РБК со ссылкой на пострадавших граждан. Жесткие ограничительные меры вступят в силу с 14 августа 2026 года. Финансовая организация намерена полностью аннулировать все сопутствующие услуги и заблокировать выданные карты.

Просим вернуть в банк Caixa неиспользованные чековые книжки, а также все инструменты доступа и распоряжения счетом и связанными счетами, в частности банковские карты, — гласит текст рассылки.

Под удар попали владельцы паспортов РФ без европейского ВНЖ или те, кто вовремя не обновил личные данные. Однако блокировки затронули и россиян с действующим статусом резидента Португалии, работающих в местных компаниях.

Ограничения со стороны этого госбанка стали резонансными, поскольку ранее Caixa отличался максимальной лояльностью к гражданам России. По словам профильных экспертов, с начала 2026 года в странах Евросоюза наблюдается масштабная тенденция «очистки портфелей» от российских клиентов. Аналогичные принудительные закрытия счетов сейчас фиксируются не только в Португалии, но и в крупных банках Германии.

Ранее стало известно, что финансовые институты Евросоюза продолжат блокировать и закрывать счета граждан РФ вопреки официальным разъяснениям Еврокомиссии о том, что введенные санкции этого не требуют. В ЕК подчеркивали, что новые ограничения лишают россиян-нерезидентов доступа лишь к платежным инструментам, включая перевыпуск банковских карт.

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