18 марта 2026 в 14:52

В Европе продолжат финансовую дискриминацию россиян несмотря на решение ЕК

В Европе продолжат финансовую дискриминацию россиян несмотря на решение ЕК

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейские банки будут по прежнему блокировать счета граждан РФ вопреки разъяснениям Еврокомиссии, что санкции этого не требуют, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на финансовые круги в Люксембурге. Чаще всего причиной закрытия счета становятся операции с наличными.

В ЕК подчеркнули, что россиянам запретили доступ лишь к платежным инструментам. Правило действует для нерезидентов ЕС и включает перевыпуск карт. При этом банки чаще всего не разделяют эти виды операции на различные пакеты услуг.

Однако реальная банковская практика не предусматривает разделения услуг по ведению счета и предоставлению платежных инструментов. Это пакетное решение, разделить которое практически невозможно <...> Поэтому большинство банков будут продолжать более простую для них практику блокирования счетов или разрыва контрактов с проблемными клиентами, — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на фоне европейских санкций владельцы счетов в банках ЕС из России сохранят доступ к базовым финансовым операциям, включая дистанционное обслуживание, переводы, оплату товаров и услуг, а также снятие наличных в ряде случаев. Известно, что ограничения носят выборочный характер и распространяются на отдельные категории услуг, включая финтехсервисы и операции с криптоактивами.

Евросоюз
банки
санкции
Еврокомиссия
