В Европе продолжат финансовую дискриминацию россиян несмотря на решение ЕК

Европейские банки будут по прежнему блокировать счета граждан РФ вопреки разъяснениям Еврокомиссии, что санкции этого не требуют, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на финансовые круги в Люксембурге. Чаще всего причиной закрытия счета становятся операции с наличными.

В ЕК подчеркнули, что россиянам запретили доступ лишь к платежным инструментам. Правило действует для нерезидентов ЕС и включает перевыпуск карт. При этом банки чаще всего не разделяют эти виды операции на различные пакеты услуг.

Однако реальная банковская практика не предусматривает разделения услуг по ведению счета и предоставлению платежных инструментов. Это пакетное решение, разделить которое практически невозможно <...> Поэтому большинство банков будут продолжать более простую для них практику блокирования счетов или разрыва контрактов с проблемными клиентами, — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на фоне европейских санкций владельцы счетов в банках ЕС из России сохранят доступ к базовым финансовым операциям, включая дистанционное обслуживание, переводы, оплату товаров и услуг, а также снятие наличных в ряде случаев. Известно, что ограничения носят выборочный характер и распространяются на отдельные категории услуг, включая финтехсервисы и операции с криптоактивами.