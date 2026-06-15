Венгрия пригрозила остановить вступление Киева в ЕС

Будапешт приостановит переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, если Киев не восстановит права венгерского национального меньшинства в Закарпатье, заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан в видеоролике, опубликованном на сайте аудиовизуальной службы ЕС. Она отметила, что открытие первого кластера переговоров состоится сегодня, 15 июня.

Если Украина не выполнит это соглашение, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен, — предупредила Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Он подчеркнул, что Будапешт выступает за единый подход ко всем государствам, претендующим на членство в объединении. Кроме того, Мадьяр выразил мнение, что Киеву предстоит пройти еще значительный путь до принятия окончательного решения о членстве.

До этого в Евросоюзе неоднократно обсуждали возможные последствия приема Украины. В частности, фермеры Польши, Венгрии и Словакии протестовали против ввоза украинского зерна, которое, по их мнению, обрушивает внутренние рынки.