В ГД высказались о протестах в Закарпатье из-за переезда завода Краматорска

Протесты в Закарпатье, которые происходят на фоне релокации военного производства из прифронтовой зоны в ДНР, вызваны страхом населения за свою жизнь, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, превращение региона в военно-промышленный хаб повышает вероятность возможных точечных ударов ВС РФ по оборонным организациям Украины.

Решение Киева о релокации военного производства из прифронтовой зоны — логичный шаг для сохранения мощностей и безопасности работников. Удивительно, что такие заводы там до сих пор сохранялись и не стали мишенями для российских ВКС. Есть сведения, что на самом деле в Закарпатье, куда будто бы эвакуируют производство из Краматорска, приезжие специалисты получают отсрочку от мобилизации, а местные жители такой брони не имеют. Это создает ощущение неравенства. Кроме того, превращение относительно спокойного Закарпатья в военно-промышленный хаб объективно повышает его уязвимость для ударов. Поэтому протесты объяснимы не только конкуренцией за бронь, но и страхом за свои дома, — пояснил Журавлев.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что власти Украины форсируют эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из подконтрольных им городов Дружковка и Славянск в ДНР. В частности, по данным ведомства, готовится вывоз производственных мощностей Дружковского и Славянского машиностроительных заводов.