Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 14:26

В ГД высказались о протестах в Закарпатье из-за переезда завода Краматорска

Депутат Журавлев: население Закарпатья протестует из-за страха за свою жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Протесты в Закарпатье, которые происходят на фоне релокации военного производства из прифронтовой зоны в ДНР, вызваны страхом населения за свою жизнь, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, превращение региона в военно-промышленный хаб повышает вероятность возможных точечных ударов ВС РФ по оборонным организациям Украины.

Решение Киева о релокации военного производства из прифронтовой зоны — логичный шаг для сохранения мощностей и безопасности работников. Удивительно, что такие заводы там до сих пор сохранялись и не стали мишенями для российских ВКС. Есть сведения, что на самом деле в Закарпатье, куда будто бы эвакуируют производство из Краматорска, приезжие специалисты получают отсрочку от мобилизации, а местные жители такой брони не имеют. Это создает ощущение неравенства. Кроме того, превращение относительно спокойного Закарпатья в военно-промышленный хаб объективно повышает его уязвимость для ударов. Поэтому протесты объяснимы не только конкуренцией за бронь, но и страхом за свои дома, — пояснил Журавлев.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что власти Украины форсируют эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из подконтрольных им городов Дружковка и Славянск в ДНР. В частности, по данным ведомства, готовится вывоз производственных мощностей Дружковского и Славянского машиностроительных заводов.

Власть
Украина
СВО
Закарпатье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог назвала безопасную дозу черешни
Москвичку госпитализировали после атаки ВСУ на российский регион
Продюсер ответил, почему в России будет появляться все больше молодых певцов
В ГД ответили, когда фигуристов из РФ допустят до международных стартов
Организатора мастер-класса оштрафовали после травмирования детей
Эксперт рассказал, что сильнее всего влияет на продажи авто в 2026 году
Расследование дела в адрес главреда Baza Трифонова завершилось
Зеленский ответил на предложение приехать в Москву к Путину
В Одесской области разоблачили схему избиений и запугивания мужчин в ТЦК
Кассационный суд принял решение по делу генерала Попова
Мигранты спрятались за бетонной плитой от полицейского рейда в Петербурге
В Госдуме объяснили, как Россия развеяла миф Запада о своей «изоляции»
В США предотвратили атаку дронов на Белый дом
Стало известно об эвакуации столичной клиники и суда
Изнасиловал в кустах у супермаркета: в Туле поймали рецидивиста
Врач развеял миф об опасности носового кровотечения при высоком давлении
Родившая девятерых детей кубанка попросила Путина учредить новый праздник
«Играет на публику и на фортепиано»: Лавров напомнил о талантах Зеленского
Шурыгину отправили под домашний арест по делу о распространении порнографии
Минобороны России раскрыло, сколько БПЛА сбили за последние семь часов
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.