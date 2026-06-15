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15 июня 2026 в 17:17

Патрушев назвал два морских направления, на которые позарился Запад

Патрушев: России нельзя допустить западной блокады Балтийского и Черного морей

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: kremlin.ru
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Россия не должна допустить блокады своих ключевых морских направлений со стороны Запада — Балтийского и Черноморского бассейнов, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, Европа рассчитывает «запереть» российский флот на его базах, заблокировать и вынудить прорывать блокаду с потерями.

Западные стратеги хорошо изучили опыт мировых войн и надеются снова загнать наш флот на базы, заблокировать его, вынудить с потерями прорывать блокаду. Такое не должно повториться. Нельзя допустить блокады наших ключевых морских направлений. Ведь именно Балтика и Черное море обслуживают основной объем нашей морской торговли, — отметил Патрушев.

Ранее помощник президента назвал всех, кто угрожает Калининградской области, ненормальными. Комментируя недавний выпад главы литовского МИД Кестутиса Будриса, он усомнился в психическом здоровье европейских политиков. Патрушев добавил, что у него есть друзья в Литве, с которыми он поддерживает связь. Они утверждают, что власти страны не представляют интересы своих граждан, но стремительно превращают республику в «колонию Брюсселя».

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