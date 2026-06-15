«Ненормальные»: Патрушев ответил на угрозы Литвы в адрес Калининграда Патрушев: угрозы в адрес Калининграда с Запада исходят от ненормальных людей

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал всех, кто угрожает Калининградской области ненормальными. Комментируя недавний выпад главы литовского МИД Кестутиса Будриса в интервью «Российской газете», он усомнился в психическом здоровье европейских политиков.

Так могут заявлять патологически ненормальные люди. Понятно, что литовские политики хотят подвигнуть к этой авантюре всю Европу, — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что у него есть друзья в Литве, с которыми он поддерживает связь. Они утверждают, что власти страны не представляют интересы своих граждан, но стремительно превращают республику в «колонию Брюсселя». Однако сами литовцы, как другие европейцы, отнюдь не питают ненависти к России.

Ранее депутат Госдумы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Литва должна перестать «тявкать» в сторону Калининграда. Поводом для заявления стали высказывания Будриса о наличии у НАТО определенных инструментов, которые можно задействовать против российского региона.