Продюсер погибшего Оливера Три раскрыл, как спасся в последний момент Продюсер Оливера Три отказался лететь с ним на вертолете в последний момент

Музыкальный продюсер Виктор Вао мог погибнуть вместе со своим другом и коллегой, американским певцом Оливером Три Никеллем, но в последний момент отказался садиться в вертолет. В социальных сетях он написал, что отправился в путь на автомобиле, из-за чего кто-то другой занял его место в вертолете и, по всей вероятности, погиб.

Я должен был быть с вами в этом вертолете, но в последний момент не полетел <…> Теперь я обязан тебе жизнью, — отметил Вао.

В настоящий момент правоохранительные органы Бразилии продолжают расследование происшествия и устанавливают причины аварии. По данным портала G1, главным вопросом для следствия является законность нахождения вертолетов в небе, поскольку управление гражданской авиации Бразилии уже получало жалобы на организацию подпольных пассажироперевозок.