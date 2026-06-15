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15 июня 2026 в 17:26

Продюсер погибшего Оливера Три раскрыл, как спасся в последний момент

Продюсер Оливера Три отказался лететь с ним на вертолете в последний момент

Оливер Три Оливер Три Фото: IMAGO/Star Shooter/Global Look Press
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Музыкальный продюсер Виктор Вао мог погибнуть вместе со своим другом и коллегой, американским певцом Оливером Три Никеллем, но в последний момент отказался садиться в вертолет. В социальных сетях он написал, что отправился в путь на автомобиле, из-за чего кто-то другой занял его место в вертолете и, по всей вероятности, погиб.

Я должен был быть с вами в этом вертолете, но в последний момент не полетел <…> Теперь я обязан тебе жизнью, — отметил Вао.

В настоящий момент правоохранительные органы Бразилии продолжают расследование происшествия и устанавливают причины аварии. По данным портала G1, главным вопросом для следствия является законность нахождения вертолетов в небе, поскольку управление гражданской авиации Бразилии уже получало жалобы на организацию подпольных пассажироперевозок.

Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро. Трагедия унесла жизни шести человек. Три находился в Бразилии с гастрольным туром: несколько дней назад он выступил в Сан‑Паулу, а в июле планировал продолжить гастроли в Европе.

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