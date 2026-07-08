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Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 03:19

Ракетные удары США по Ирану 8 июля: жертвы, разрушения, что известно

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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В ночь на 8 июля США нанесли ракетные удары по Ирану, нарушив пункты меморандума, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Что известно об атаке, как отреагировал Тегеран?

Что известно о ночной атаке США на Иран

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило в соцсети о начале серии мощных ударов по Ирану.

«Силы Центрального командования начали серию мощных ударов против Ирана», — говорится в сообщении.

По информации из иранских новостных источников, в городе Сирик, расположенном на юге страны, произошло семь взрывов. Аналогичные инциденты зафиксированы в южном городе Бендер-Аббас и на острове Кешм, где взрывы произошли шесть раз. В результате атак несколько человек получили ранения.

Пентагон объявил, что удары по Ирану стали ответом на нападения на торговые суда в Ормузском проливе.

Неназванный чиновник в беседе с NBC заявил, что новые американские удары по Ирану в ночь на среду более масштабные, чем предыдущие. Однако, по информации от источников, которую приводит газета Wall Street Journal, в Вашингтоне надеются на продолжение диалога с Тегераном.

По данным журналиста портала Axios Барака Равида, президент США Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов по Ирану, уже находясь в Анкаре для участия в саммите НАТО.

По его сведениям, хозяин Белого дома «одобрил план нанесения удара по Ирану и отдал приказ», уже находясь в Турции, куда он прибыл 7 июля. Как сообщает Axios, Трамп встретился в Анкаре с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом, министром финансов Скоттом Бессентом и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Дэном Кейном.

По словам источника из администрации, пока не известно, как долго США планируют наносить удары по Ирану, решение на этот счет будет принято по итогам оценки их результатов.

Как в Иране отреагировали на удары США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан покинул Ирак после американской атаки. Там он участвовал в прощании с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Теперь он возвращается на родину.

«Пезешкиан покидает Ирак и едет в Иран после ударов США по южным частям Ирана», — говорится в сообщении.

По информации телеканала Press TV, Министерство иностранных дел Ирана назвало удары, нанесенные Соединенными Штатами, серьезным нарушением условий меморандума о взаимопонимании, подписанного между двумя странами.

«Министерство иностранных дел Ирана заявило, что атаки США на Иран представляют собой серьезное нарушение пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании», — отмечается в сообщении.

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США
Иран
Ближний Восток
ракетные удары
меморандумы
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