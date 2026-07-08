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08 июля 2026 в 02:24

Мощная атака на Киев ночью 8 июля: что известно о целях и последствиях

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Мониторинговые и военно-политические каналы в соцсетях информируют, что в ночь на среду, 8 июля, российские силы атаковали объекты ВСУ в Киеве. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. Что известно о последствиях ударов по украинской столице?

Что известно об атаке на Киев ночью 8 июля

Несколько серий громких взрывов прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Позднее телеканал сообщил о второй серии взрывов. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве объявлена в 00:31 мск.

Несколько серий громких взрывов прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Позднее телеканал сообщил о второй серии взрывов. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве объявлена в 00:31 мск.

Telegram-канал Mash сообщает, что за полчаса больше десяти взрывов прогремело в Киеве. По данным канала, ВС РФ атакуют город ракетами «Искандер».

«В нескольких районах пропал свет. Местные пишут, что прилеты произошли еще до воздушной тревоги. Предварительно, под удар попала ТЭЦ-5 — после взрывов там начался пожар», — пишет канал.

По информации Mash, также сообщается о попаданиях по заводу «Визар», который используют для производства и хранения ракетного вооружения, а в Деснянском районе загорелись складские помещения, в Святошинском — нежилое здание.

«Уничтожена одна из целей для хранения техники и боеприпасов, в том числе американских Abrams», — добавляется в публикации.

Канал «Военкоры Русской Весны» около часа ночи также сообщил, что начались удары по Киеву.

«В городе мощные пожары, исчезает свет. <...> В ряде районов Киева после взрывов произошло аварийное отключение электроэнергии. Звуки взрывов были слышны еще до объявления воздушной тревоги», — отмечается в посте.

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