Наступление под Харьковом и тягачи с дронами: новости СВО на вечер 7 июля

Наступление под Харьковом и тягачи с дронами: новости СВО на вечер 7 июля

Российские бойцы из группировки «Север» приступили к масштабному наступлению под Харьковом и Сумами, грузовики с дронами ВСУ не доехали до украинских солдат после налета «Гераней», а в Кремле объяснили Киеву, какое решение Украины может остановить СВО. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 7 июля, читайте в материале NEWS.ru.

«Север» начал масштабное наступление под Харьковом

Подразделения группировки «Север» наступают одновременно на нескольких направлениях, чтобы создать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, сообщило Министерство обороны России. В ведомстве отметили, что российские войска ежедневно продвигаются вперед.

Российские военнослужащие оттесняют противника от границы каждый день, отметили в ведомстве. Наступление ведется с целью обеспечения безопасности гражданского населения, подчеркнули в Минобороны.

Российские «Герани» уничтожили грузовики с дронами ВСУ

Российские военные нанесли удар по стоянкам грузовиков, перевозивших дроны для украинской армии, уничтожив до 10 машин, сообщило Министерство обороны России. Для поражения целей применялись беспилотные летательные аппараты «Герань-4 Сикер».

Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВС РФ нанесли удары по местам скопления грузового транспорта в Харькове и Павлограде. Также сообщается об уничтожении трех фур и двух тягачей на автодороге Днепр — Никополь.

ВС России ударили по портам и энергетике ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по портовым объектам, энергетической инфраструктуре и логистическим центрам, задействованным украинской армией, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Также поражены места дислокации украинских подразделений и баз иностранных наемников.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Всего поражены объекты в 144 районах.

Российские войска освободили Петро-Ивановку в Харьковской области

Подразделения ВС России освободили село Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России. В результате решительных действий бойцы улучшили тактическое положение на данном участке фронта.

Вражеские войска были выбиты из населенного пункта. Операцию по освобождению села осуществили бойцы группировки «Север».

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что освобождение села Петро-Ивановка позволит российским войскам создать буферную зону в Харьковской области для защиты от атак ВСУ. По его словам, Харьковская область должна стать территорией мира. Буферная зона создается по приказу верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, отметил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Матвийчук также отметил, что Харьков — исторически русский город, переданный Украине на заре советской власти. Эксперт выразил мнение, что он может вернуться в состав России по примеру Донецкой и Луганской народных республик.

Песков объяснил, как Киев одним решением может остановить СВО

Россия при отсутствии готовности Киева к мирным переговорам продолжит специальную военную операцию до полного достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Москва предпочитает политико-дипломатическое урегулирование кризиса.

Для этого украинская сторона должна проявить добрую волю, подчеркнул пресс-секретарь. Достижение целей возможно и мирным путем при условии принятия необходимых решений, добавил он.

В Кремле сообщили о расширении буферной зоны на границе с Украиной

Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают работу по созданию буферной зоны на границе с Украиной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Они уверенно продвигаются и освобождают новые населенные пункты, подчеркнул пресс-секретарь.

По словам представителя Кремля, работа по формированию зоны безопасности не прекращается. Освобождение населенных пунктов является частью этой задачи, объяснил Песков.

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