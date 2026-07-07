В Кремле оценили роль США в украинском урегулировании Песков: Россия надеется на успех мирных усилий США по Украине

Россия рассчитывает на успех усилий США по урегулированию конфликта на Украине, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Москва продолжает поддерживать рабочие контакты с американской стороной и надеется, что предпринимаемые Вашингтоном шаги помогут перевести ситуацию в мирное русло.

Мы поддерживаем контакты по рабочим каналам с американцами, и мы надеемся, что их усилия, усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития, все-таки увенчаются успехом, — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию по Украине. Он напомнил, что об этом неоднократно заявлял президент Владимир Путин.