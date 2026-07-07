В Кремле оценили роль США в украинском урегулировании

Россия рассчитывает на успех усилий США по урегулированию конфликта на Украине, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Москва продолжает поддерживать рабочие контакты с американской стороной и надеется, что предпринимаемые Вашингтоном шаги помогут перевести ситуацию в мирное русло.
Мы поддерживаем контакты по рабочим каналам с американцами, и мы надеемся, что их усилия, усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития, все-таки увенчаются успехом, — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию по Украине. Он напомнил, что об этом неоднократно заявлял президент Владимир Путин.
Ранее Песков заявил, что поставки новых вооружений Украине со стороны стран НАТО не помешают продолжению специальной военной операции до достижения поставленных целей. По его словам, такая поддержка Киева не повлияет на выполнение задач СВО.