В Кремле отреагировали на просьбы Киева о новых вооружениях

В Кремле отреагировали на просьбы Киева о новых вооружениях Песков: поставки вооружений Киеву не помешают достижению целей СВО

Поставки новых вооружений Украине со стороны стран НАТО не помешают продолжению специальной военной операции до достижения поставленных целей, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, такая поддержка не повлияет на ход выполнения задач СВО.

Украина постоянно просит новые виды вооружений — и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что администрация главы российского государства самым внимательным образом отслеживает все заявления и всю информацию, которая поступает с полей проведения саммита НАТО в Анкаре. По его словам, это событие вызывает большой интерес.

Также пресс-секретарь заявил, что военнослужащие Вооруженных сил России работают над созданием буферной зоны на границе с Украиной. По словам Пескова, эти усилия будут продолжены.