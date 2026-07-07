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07 июля 2026 в 12:53

«Работа продолжается»: Песков о создании буферной зоны рядом с Украиной

Песков: ВС России продолжают создание буферной зоны на границе с Украиной

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают работу по созданию буферной зоны на границе с Украиной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российские войска продолжают освобождать населенные пункты. Брифинг Пескова транслировался на платформе МАКС.

Продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности, или буферной зоны, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сообщил, что администрация президента России самым внимательным образом отслеживает все заявления и всю информацию, которая поступает с полей проведения саммита НАТО в Анкаре. Он уточнил, что эта встреча вызывает большой интерес.

До этого стало известно, что Минобороны РФ и отечественные спецслужбы возьмутся за поручение президента РФ Владимира Путина касательно украинского конфликта. Глава государства попросил проанализировать вовлеченность каждого подстрекателя к продолжению военных действий.

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