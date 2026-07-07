Группировка «Север» начала наступление на нескольких направлениях Минобороны: группировка «Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях

Подразделения группировки войск «Север» ведут наступление сразу на нескольких направлениях для формирования полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, сообщили в Министерстве обороны России. При этом уточняется, что ВС РФ удается продвигаться вперед каждый день.

Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы, для обеспечения безопасности мирного населения, — отметили в ведомстве.

Ранее группировка войск «Север» заявила об освобождении села Петро-Ивановка в Харьковской области. Подразделения 69-й мотострелковой дивизии в ходе штурма выбили украинские формирования из населенного пункта, расположенного в северо-западной части Купянского района. Также утверждается, что для удержания позиций украинское командование привлекло на этом направлении группы иностранных наемников из испаноязычных стран.