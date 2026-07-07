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07 июля 2026 в 08:28

Эксперт назвал трех главных подстрекателей в конфликте на Украине

Политолог Журавлев: Британия, ФРГ и Франция — главные подстрекатели по Украине

ВС Украины в представлении ИИ ВС Украины в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Главными подстрекателями в конфликте на Украине сегодня являются Великобритания, Германия и Франция, заявил политолог Дмитрий Журавлев в беседе с Lenta.ru. По его словам, Берлин и Париж в настоящее время занимают лидирующие позиции в Европейском союзе, однако другие государства, в частности, Италия, постепенно их нагоняют.

Политолог пояснил, что трем названным странам недостаточно просто добиться победы — им необходимо на этом еще и заработать. Однако сделать это крайне непросто: расчет строится на том, что Россия рухнет, и тогда они, как это было в 1991 году, смогут за бесценок скупить ее богатства.

Сделать это очень сложно. Предполагается, что мы рухнем, и они, как в 1991-м, за копейки скупят наши богатства. У них нет выбора. Остановиться и сказать, что мы ошиблись? Сразу встанет вопрос: отдайте этот кредит, этот кредит и это тоже отдайте. Поэтому они как убегающий перед электропоездом в туннеле. Перепрыгнуть сил нет и некуда, со всех сторон стены, — указал политолог.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Германия может наращивать милитаризацию для нападения на Польшу. Он отметил, что внутри НАТО сохраняются глубокие внутренние противоречия. Политолог подчеркнул, что этим не исчерпываются существующие очаги напряженности в Североатлантическом альянсе.

Европа
Франция
Германия
Великобритания
Украина
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