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07 июля 2026 в 06:00

Политолог раскрыл противоречия между странами НАТО

Политолог Перенджиев: Германия готовит нападение на Польшу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Германия может усиливать милитаризацию для нападения на Польшу, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, внутри НАТО существуют глубокие внутренние противоречия.

В НАТО есть определенные противоречия между странами. То есть сказать, что тут все гладко, нельзя. Есть открытый конфликт между Турцией, с одной стороны, и Францией и Грецией - с другой. Он одно время даже вспыхивал, преподносился как противостояние между ЕС и Анкарой. Потом есть конфликт между Германией и Польшей. Он скрытый, пока его не сильно показывают. Существует интересная гипотеза, но пока в нее не верится. Суть в том, что ФРГ, осуществляя милитаризацию под видом нападения на РФ, на самом деле собирается воевать с Польшей. Берлин намерен отобрать свои старые земли, — пояснил Перенджиев.

Политолог отметил, что это далеко не все тлеющие очаги напряженности внутри Североатлантического альянса. По его словам, между Францией и Германией до сих пор не устранены старые экономические споры за ресурсы, в частности за обладание Лотарингским бассейном.

Есть неустраненные противоречия между Францией и Германией. Например, Лотарингский бассейн. Он всегда был предметом спора между двумя странами. Вроде ушел конфликт между Британией и Ольстером в Северной Ирландии. Сейчас он снова возобновляется. Получается, что все это, конечно, может сказаться на единстве НАТО, — заключил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что страны НАТО усиливают оборону восточного фланга, который граничит с Россией. Эти шаги предпринимаются в свете возможного военного конфликта.

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