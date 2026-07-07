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07 июля 2026 в 12:44

Бойцы ВСУ поплатились за убийства жителей Мариуполя

Командиры ВСУ получили пожизненное за убийство 93 человек в Мариуполе

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Командиров бригады Вооруженных сил Украины и их подчиненных приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство 93 мирных жителей в Мариуполе, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко. Также они совершили покушение на убийство еще 81 человека.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка, его заместителей Дмитрия Кармянкова и Виталия Ярошенко, а также командира 501-го батальона морской пехоты Николая Бирюкова, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что украинский военнослужащий Сергей Олейник признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и приговорен к 15 годам тюремного заключения. По данным ведомства, весной 2025 года Олейник с автоматом и гранатами в составе своего подразделения незаконно пересек границу РФ и участвовал в вооруженной блокаде территории.

Кроме того, СКР инициировал уголовное производство по факту обстрела Вооруженными силами Украины рыночной площади в Токмаке Запорожской области. На месте инцидента работают следователи и криминалисты, в ближайшее время запланировано проведение комплекса судебных экспертиз, включая медицинские и взрывотехнические исследования.

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